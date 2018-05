Déze populaire ijssmaak is plotseling een stuk duurder

Met deze zomerse temperaturen zullen veel mensen snakken naar een bolletje schepijs. Maar er is één geliefde smaak steeds moeilijker te krijgen.

Vanille – de echte vanille – wordt steeds duurder.

Duurder dan zilver

Het specerij komt voornamelijk van het eiland Madagaskar vandaan. Het land kampt met mislukte oogsten vanwege natuurrampen. Daarom is vanille steeds meer geld waard, want waar schaarste is, stijgen de prijzen. Een kilo vanillestokjes kost nu ongeveer 500 euro. En dat terwijl je het een jaar of acht geleden nog zó voor 20 euro kon kopen.

Ter vergelijking: een kilo zilver kost je een stuk minder tegenwoordig dan vanille. Je hebt al een kilo zilver voor ‘maar’ 393 euro. Het komt met name doordat consumenten niet langer ‘nepvarianten’ van vanille willen. Ze zijn op zoek naar echte specerijen en willen geen chemische stofjes meer vinden in hun ijsjes. Daarom neemt de vraag naar puur vanille-ijs alleen maar toe.

Bron: Nederlands Dagblad. Beeld: iStock