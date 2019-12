Deze recepten hebben we dit jaar het meest gegoogeld

De tijd dat we dagelijks om 18.00 uur aan tafel zaten en een avg’tje (aardappelen, vlees, groente) aten, is voorbij. Tegenwoordig is het culinaire repertoire van de gemiddelde Nederlander flink uitgebreid. Maar welke gerechten en recepten zijn nou het populairst? Het AD zocht het samen met Google uit.

Volgens culinair historicus Lizet Kruyff zit er vooral veel studentenkost in het lijstje. Ook ‘bakwerk voor beginners’ is geliefd onder de Nederlanders.

Meest gezochte recepten 2019

1. chili con carne

2. poke bowl

3. gado gado

4. pasta pesto

5. rode kool

6. zoete aardappel

7. pad thai

8. spaghetti carbonara

9. zoete aardappel

10. mac and cheese

11. hartige taart

12. groene asperges

13. chinese kool

14. boeuf bourguignon

15. chocolate chip cookies

16. American pancakes

17. kip kerrie

18. broccoli rijst

19. panna cotta

20. carrot cake

Opvallend: zoete aardappel staat 2 keer in het lijstje, los als zoekterm en met de toevoeging ‘recept’. Sowieso valt het aantal losse ingredienten op. Lizet Kruyff denkt dat dat komt doordat veel mensen een abonnement op een groentebox of -tas hebben en geen idee hebben wat ze met (overgebleven) groente aanmoeten.

“Het valt me op dat er veel vers wordt gezocht en veel groentes: internationaal of fusion. Mensen willen graag veel zelf doen. Dit is dus de Nederlandse keuken anno 2019”, zegt de historica. Ook zegt ze: “Waar zijn de soepen? Kunnen we dat allemaal al, ouderwetse soepen maken zoals tomatensoep, champignonsoep, erwtensoep? Of willen we dat niet meer misschien, is dat ouderwets?”

Honger gekregen? We verzamelden alvast wat de top 5 populaire recepten voor je.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock