Dure hap: de prijs van eten bepaalt hoe gezond we denken dat het is

Natuurlijk willen we maar al te graag gezond eten en daar hebben we echt wat voor over.

We investeren daarom vaak genoeg in allerlei prijzige etenswaren om zo ‘verantwoord bezig’ te zijn.

Geen idee

Toch is juist de prijs van voedsel misleidend. Uit onderzoek gepubliceerd in de Journal of Consumer Research blijkt dat we graag geld overhebben voor goede producten. Tenminste, als we denken dat het gezond is. Of dat ook echt zo is, weten we helemaal niet. Neem sinaasappelsap. Je kunt die van het huismerk krijgen voor een prikkie of die van een peperduur en chic merk voor een aanzienlijk hogere prijs. Wat doen we, massaal? Juist. Denken dat de duurdere variant beter voor ons is.

Mooi niet waar

Dit is natuurlijk een bekend marketingtrucje. Chique verpakkingen, een hip logo en een flink prijskaartje: dan gaan we er al gauw klakkeloos vanuit dat dit het beste is dat we kunnen kopen.

Onderzoekje

Het effect werkt volgens onderzoekers beide kanten op. Aten proefpersonen dezelfde ‘granola-reep’ en stond er op de 1 vermeld dat deze gezondheidsklasse A had en op de ander gezondheidsklasse C? Dan beoordeelden de deelnemers dat die met de A erop duurder was. Andersom is het ook zo. Aten mensen allemaal dezelfde cracker en werd hen vertelt dat er 1 duurder was, dan dachten ze gelijk dat die ook gezonder zou zijn. Onzin, dus.

Een goede les dus: kijk eens in de supermarkt naar de ingrediënten op verpakkingen van bijvoorbeeld goedkope en duurdere havermout, ontbijtgranen, toastjes of brood. Dan zul je zien dat er bijna hetzelfde in duurdere en goedkopere producten zit.

Bron: Knack. Beeld: iStock