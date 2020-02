Prijzen knoflook en gember fors omhoog door het coronavirus

Het coronavirus heeft veel impact op de wereld. Naast besmettingen treft het virus ook de economische markt. Zo is er een groot tekort aan gember en knoflook.

China is de grootste exporteur van zowel gember als knoflook. Maar vanwege het coronavirus zijn de Chinese pakhuizen waar de knoflookbollen en gemberwortels worden opgeslagen al weken dicht. Met als gevolg dat deze smaakmakers steeds duurder worden.

Driekwart van alle gember en tweederde van alle knoflook in Nederland komt uit China, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar sinds eind januari komt er niets meer binnen. “En er is nog geen zicht op wanneer de pakhuizen daar weer open gaan”, legt importeur Danny Deen van Denimpex uit aan NOS.

Prijsstijging

Er ontstaat langzaam een groot tekort op de Europese markt. Om de vraag naar de smaakmakers tegemoet te komen, zijn importeurs op zoek naar alternatieve aanvoerroutes in Spanje, Chili of Egypte. Maar door de schaarste stijgt de inkoopprijs. Deen betaalt voor een kilo knoflook uit Spanje inmiddels 2,80 euro. Vergeleken met een paar weken geleden is dit een prijsstijging van maar liefst 25%.

Bij gember ligt de nieuwe prijs zelfs nog hoger. Een doos van 13 kilo kostte eind januari nog 22 euro, maar inmiddels is de prijs gestegen naar 41 euro.

Lege schappen

De kans bestaat dat als het coronavirus zich blijft verspreiden, restaurants en groothandels op een gegeven moment zonder gember en knoflook komen te zitten. Dat betekent ook lege schappen in de supermarkt. De importeur denkt dat dit pas rond mei of juni zal zijn, maar hij houdt hoop: “Dat is nog heel ver weg. Er kan nog van alles gebeuren.”

Aangezien grote supermarktketens vaste prijzen hebben afgesproken met hun leveranciers, zullen consumenten niet veel merken van prijsstijgingen. Wel kunnen de schappen op den duur leeg blijven.

Bron: NOS. Beeld: iStock