Op naar het terras: bij deze 3 Amsterdamse cafés proost je onder de €3

Er kan weer geproost worden op het terras! En wat wil je dan? Waar voor je geld natuurlijk. Daarom vonden wij 3 heerlijke plekjes in Amsterdam waar je proost onder de €3.

1. Xampanyeria Centra

Midden op de Wallen in Amsterdam vind je een tentje genaamd Xampanyeria Centra. Als je daar binnenstapt, word je overvallen door Spaanse knusheid. In dit kleine restaurantje zijn de Spaanse invloeden overal te zien. De menukaart is modern met een Spaanse touch en ook het interieur en de kleuren doen mediterraans aan. Wat extra leuk is aan dit tentje, is dat je er voor een heel leuk prijsje kunt genieten van een glas bubbels. Voor slechts €3 heb je al een glas van hun Centra Brut. Daar proosten we op!

2. Five brothers fat

De 1e vestiging van Five brothers fat bevond zich in de De Clercqstraat. Dat liep heel goed. Totdat ze hun klanten er niet meer kwijt konden. Een 2e vestiging in de Pijp opende haar deuren en ook daar komen veel klanten op af. Waarom? De glazen cava voor een bedrag van – het is bijna niet te geloven – €2 zijn behoorlijk in trek. Voor slechts €14,50 heb je een hele fles met rode óf witte bubbels. Daarbij kun je de lekkerste tapasgerechtjes bestellen en zit je ook nog eens in hartje Amsterdam. Hét recept voor een avondje feest.

3. Rayleigh & Ramsay

Op de Van Woustraat zit een klein, gezellig tentje dat tot de nok gevuld is met wijnflessen. Bij dit café kun je namelijk allerlei soorten wijn tappen. Ideaal als je eens iets nieuws wilt proberen, maar ook als je het niet te duur wilt maken. Hier loop je naar de wand toe en tap je je wijn naar keuze. Dat kan per glas, per half glas óf per slok. Voor amper 2 euro kun je hier dus al proosten met jouw favoriete wijn. En als je nog een paar centen te verbrassen hebt: een slok begint al bij 75 cent. Cheers to that!

