Libelle Legt Uit: wat zijn pulled oats en waar eet je dit bij?

Pulled oats zie je ineens overal: op de menukaart van restaurants en zelsf in de supermarkt. Je kunt ze vergelijken met pulled pork, maar dan is het plantaardig. Libelle zocht uit wat dit bijzondere product precies is.

Allereerst is het handig om te weten waarvan pulled oats worden gemaakt. Het is namelijk een mix van haver, tuinbonen, erwten, koolzaadolie en zout. Het is volledig veganistisch, vrij van soja, tarwe, kunstmatige toevoeging en het is een bron van natuurlijke eiwitten. De mix wordt vermalen, gekneed en gebakken. Zo ontstaan de kleine, getrokken stukjes. Het product komt oorspronkelijk uit Finland, maar heeft nu zijn intrede gemaakt in Nederland.

Advertentie

Structuur pulled oats

Pulled pork wordt tegenwoordig vaak vervangen door pulled jackfruit. Het verschil tussen jackfruit en pulled oats is dat bij de oats de structuur nog zachter is en dat de smaak volledig neutraal is. Het is daarom wel noodzakelijk dat je de oats goed op smaak brengt met kruiden. Je gebruikt het als vervanger voor gerechten waar je normaal gesproken pulled pork of rundvlees voor gebruikt. Denk hierbij aan: broodjes, pizza’s, salades, taco’s, nacho’s, burgers of pasta’s.

View this post on Instagram A post shared by Gold&Green (@goldandgreenfoods) on Aug 2, 2018 at 2:31am PDT

Zin om vegan te koken? Deze quinoa-sushi met avocado en komkommer is lekker én gezond:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Culy. Beeld: iStock