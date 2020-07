Waarom je beter rauwe honing op je boterham kunt smeren

Honing is een ideale manier om je havermout of bakje yoghurt op een gezonde manier wat zoeter te maken. Ook is het perfect om je boterham mee te beleggen, al helemaal in combinatie met bijvoorbeeld stukjes appel en kaneel. Maar wist je dat je het best rauwe honing kunt gebruiken?

Daar zitten namelijk verrassend veel gezondheidsvoordelen aan.

Advertentie

Wat is rauwe honing?

Rauwe honing klinkt misschien niet erg appetijtelijk, maar het blijkt een stuk gezonder voor je te zijn dan reguliere honing uit de supermarkt. Maar wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk de onbewerkte versie van honing en wordt ook wel ‘raathoning’ genoemd. Dit komt omdat het regelrecht uit het honingraat komt. De smaak is ietwat zachter dan je gewend bent, maar even zoet en op precies dezelfde manieren te gebruiken.