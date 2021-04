Liefde gaat door de maag: zo maak je deze hartvormige, hartige pithivier

Tegenwoordig kun je naast een coronatest ook een antistoffentest doen om te checken of je corona in de afgelopen maanden hebt gehad. Maar waarom zou je? Libelle legt uit waarom én wanneer het slim is om een antistoffentest te doen.

Natuurlijk is het goed om te weten of je corona hebt als je kampt met klachten. Zo kun je – door in quarantaine te gaan – voorkomen dat je anderen besmet. Maar weten of je corona hebt gehad in de afgelopen weken of maanden, lijkt voor velen maar weinig toe te voegen. Toch is het niet helemaal nutteloos. Het kan hartstikke handig zijn om te weten of je corona hebt gehad.

Antistoffentest

Ongeveer vijf dagen na een coronabesmetting zal je lichaam antistoffen aan gaan maken. Door middel van een bloedtest, die je gewoon thuis kunt doen en kunt opsturen naar een gecertificeerd lab, kun je checken of er antilichamen in jouw bloed zitten. Is dat het geval? Dan betekent dit dat je in de afgelopen paar maanden of weken corona hebt gehad.

Herbesmetting

Wie in de afgelopen paar weken corona heeft gehad, is minder bevattelijk voor een nieuwe coronabesmetting. Of je helemaal immuun bent, is nog altijd niet bekend. Wel is de kans een stuk kleiner dat je weer besmet raakt met corona als de antistoffen nog in je bloed zitten.