Zoete trek? Zo maak je in een minuut een kaneelbroodje in een mok

Soms heb je ineens onwijs zin in iets lekkers bij de koffie of thee, maar heb je precies op dat moment geen koekjes in huis. Niet getreurd, want dan maak je gewoon deze kaneelbroodjes in een mok. Nadat je alle ingrediënten in de mok hebt gedaan, is het in een minuut gepiept.

Je hebt er een paar ingrediënten en een magnetron voor nodig.

Advertentie

Recept kaneelbroodje in een mok

Op Instagram doen inmiddels heel wat filmpjes de ronde waarin mensen cinnamon rolls in a mug maken. En we snappen het, want het ziet er behalve eenvoudig ook heel erg uit om van te watertanden.