Soms hebben we gewoon zin in zoet. En dan al helemaal na het eten. IJs, chocolade of koekjes; het mag van ons allemaal tegelijk. Het enige nadeel? Goed voor de lijn is deze gewoonte allerminst. Daarom trakteren we vandaag op een recept voor koolhydraatarme tiramisu.

Wel snoepen, maar dan ietwat gezonder.

Lekker snoepen

Allereerst: er is niks mis met snoepen. Jezelf op wat lekkers trakteren hoort bij een gebalanceerde levensstijl. We zullen dan ook écht niet gaan verkondingen dat je voor altijd uit de snoeppot moet blijven. En wist je dat chocolade best gezond is? Tiramisu is echter een vrij heftig nagerecht, dat veel calorieën bevat. Niet erg goed als je een paar kilootjes wilt afvallen, dus.