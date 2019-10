Verrassend vegetarisch recept: broodje pulled jackfruit

Als je af en toe wat minder vlees wilt eten, kan het soms lastig zijn om te verzinnen wat je dan op tafel moet zetten in plaats van je vertrouwde hamburger of gehaktbal. Een leuk idee is een broodje pulled jackfruit, waarbij je deze vrucht gebuikt als vervanger voor het varkensvlees. Verrassend, gezond én gemakkelijk te bereiden.

Ben je nog niet erg bekend met jackfruit? Dat snappen we best. De vrucht wint steeds meer aan populariteit. Dít moet je hierover weten.

Benodigdheden voor 4 personen

2 teentjes knoflook

60 g bruine suiker

35 g zoet paprikapoeder

2 el knoflookpoeder

2 el uienpoeder

1 tl cayennepeper

60 ml ketchup

60 ml appelazijn

1 tl kaneel

1 el koolzaadolie

35 g zeezout

3 el zwarte peper, versgemalen

3 blikjes jackfruit

200 g pepertjes, bijv. chipotle-pepers

Bereiding

Meng voor de chipotlesaus de bruine suiker met het paprikapoeder, het zout, de peper, het knoflookpoeder, het uienpoeder en de cayennepeper. Spoel de jackfruit goed af. Marineer het fruit vervolgens met je eigengemaakte chipotlesaus. Laat de saus even goed intrekken in de koelkast. Pel de knoflook en pers het met een knoflookpers. Verwarm de oven voor op 160º Celsius en laat de jackfruit in ongeveer een half uurtje knapperig en gaar roosteren. Maak ondertussen de saus die over de geroosterde jackfruit gegoten kan worden. Meng hiervoor de koolzaadolie met de ketchup, de appelazijn, 2 pepers en 3 eetlepels van de chipotlesaus, de kaneel en de knoflook. Laat dit in een steelpan inkoken tot een smeuïge saus. Giet die over het geroosterde jackfruit en laat dit verder afkoelen. Trek de geroosterde jackfruit vervolgens met 2 vorken uit elkaar. Zo krijg je dezelfde structuur als pulled pork. Serveer het tussen een broodje met sla en groenten naar keuze. Eet smakelijk!

Beeld: iStock.