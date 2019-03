Wil je een keer geen vlees op tafel zetten? Dit recept is vegetarisch én superlekker. De gezonde knolselderij & kikkererwtjes verdwijnen in de puree. Zo maak je het.

Hoofdgerecht voor 4 personen.

Ingredienten:

1 bos bospeen

2 pastinaken (ca. 350 g)

1 venkel

2 el olijfolie

400 g iets kruimige aardappels

400 g knolselderij

200 g kikkererwten (uit blik of pot )

100 ml kokosmelk

1 tl kerriepoeder

4 stukken kabeljauwfilet à ca. 120 g (of zeewolf of heek)

1 limoen

5 takjes dille

1/2 tl paprikapoeder

3 el paneermeel

100 ml zure room

klein bosje koriander

zout en versgemalen peper

Extra: bakpapier, staafmixer

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Maak de groenten schoon. Snijd de grotere wortels in de lengte door, snijd de pastinaak en venkel in lange dunne parten. Hussel om met een eetlepel olijfolie en leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Rooster in 25 minuten gaar.Schil de aardappelen en knolselderij en snijd in gelijke stukken. Kook in licht gezouten water in 20 minuten gaar. Voeg de laatste 2 minuten de uitgelekte kikkererwten toe. Giet bijna al het vocht af, giet de kokosmelk erover en bestrooi met het kerriepoeder. Stamp tot een smeuïge puree en voeg naar smaak zout en peper toe.

Spoel de visfilets af met koud water, dep ze droog met keukenpapier en leg ze in een ingevette ovenschaal. Rasp de groene schil van de limoen, snijd de dille fijn en meng beide met het paprikapoeder, paneermeel, zout en peper. Bestrooi de vis met het mengsel en druppel er een eetlepel olie over. Zet de visjes de laatste 12 minuten in de oven bij de groenten.

Pers de geraspte limoen uit en doe het sap samen met de zure room, de grof geknipte korianderblaadjes in een kom. Pureer met een staafmixer tot een gladde saus en roer er naar smaak zout en peper bij. Serveer de geroosterde groenten met de kikkererwtenstamppot, gebakken vis en koriandersaus. Paar topjes dille erop, en klaar.

Bereidingstijd: 35 min. KCAL 519 p.p.

Receptuur: Bart Stuart. Fotografie: Erik van Lokven. Productie: Cyn Fernandus