Red velvet of amaretto: kies nu de nieuwste smaak kruidnoten

De chocolade kruidnoten kennen we inmiddels wel. Maar er liggen tegenwoordig nog tientallen andere bijzondere smaken in de schappen, zoals framboos, kokos en en meringue.

En of dat nog niet genoeg is, komt Bolletje nu met de ‘kruidnoten challenge‘. Ze zijn namelijk op zoek naar nieuwe smaken die nóg lekkerder zijn. “Jij bedenkt ze, Bolletje bakt ze”, schrijft het bedrijf.

Stemmen

Daarom vraagt Bolletje aan al hun klanten welke kruidnootsmaak ze volgend jaar graag in de winkels zien liggen. De jury koos uit alle 9000 inzendingen de 10 lekkerste smaken. En nu is het de beurt aan de consumenten om te stemmen. Welke smaak wil jij volgend jaar in de winkels zien?

Bijzondere smaken

Je kunt kiezen uit de volgende smaken kruidnoten:

Amaretto

Appelkruimel

Banoffee (banaan toffee)

Brownie

Carrot cake

Gember citroen

Hazelnoot praliné crunch

Citroen cheesecake

Red velvet

Yogi

Durf jij ze allemaal te proeven straks? Stemmen kan tot 4 december. Op pakjesavond, 5 december, wordt de top 3 bekendgemaakt. Deze smaken zullen volgend jaar rond Sinterklaas in de schappen liggen.

Bron: Bolletje. Beeld: iStock