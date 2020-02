Libelle Legt Uit: wat is red velvet precies?

Taarten, pannenkoeken, chocoladerepen, eierkoeken: je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het in een red velvet variant. We eten het massaal, maar wat is het precies?

Deze geliefde taartentrend is komen overwaaien uit Amerika. Daar is red velvet cake al langer geliefd. Tijden de Tweede Wereldoorlog werden in Amerika al rode taarten gemaakt door het tekort aan voedingsmiddelen. Bakkers gebruikten het sap van rode bieten om de kleur van hun taarten te verbeteren. De taarten werden pas écht populair toen het sterrenhotel Waldorf Astoria in de jaren ’60 het recept voor hun beroemde red velvet cake verkocht voor een enorm hoge prijs. Deze luchtige chocoladetaarten waren rood van kleur en hadden een witte cream cheese topping, precies zoals we ze vandaag de dag kennen.

Advertentie

Karnemelk en cacao

Dat is waar deze geliefde trend vandaan komt, maar wat is het precies? Als je karnemelk of azijn bij cacao toevoegt, ontstaat er een roodachtige kleur. Dát is oorspronkelijk red velvet. Niet ieder gerecht waar de naam red velvet achter wordt geplakt, kan de naam dragen. Eigenlijk is het een vereiste dat er cacao in deze rode producten zit. Tegenwoordig wordt er vaak (natuurlijke) kleurstof aan producten toegevoegd om de rode kleur te creëren.

Zelf een zo’n overheerlijke taart maken?

Leer zelf de allerlekkerste baksels maken.

Kom naar de paasbakcursus en leer bakken als Robèrt van Beckhoven € 89,- p.p. BEKIJK

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Ohmyfoodness. Beeld: iStock