Bepaal de goede koolhydraat-vezel-verhouding dankzij de 5:1-regel

Vezels zijn gezond en wil je daarom zo veel mogelijk binnen krijgen. Tegelijk vind je deze vaak in koolhydraatrijk eten, waar je misschien liever wat minder van zou willen eten. Waar moet je dan nu eigenlijk op letten als je in de supermarkt staat?

Naast dat het verstandig is om te weten hoeveel gram suiker in je eten te veel is, kan het ook handig zijn om te weten wanneer er een goede verhouding is tussen koolhydraten en vezels.

Advertentie

Vezels

Vezels zijn erg gezond, zorgen voor een verzadigd gevoel, zijn goed voor je stoelgang en ondersteunen je immuunsysteem. Toch eten de meeste mensen te weinig vezels. Ongeveer 30 tot 40 gram vezels per dag eten wordt geadviseerd, terwijl de meesten de 20 gram niet eens halen. Maar eten inslaan waar veel vezels, maar tegelijk ook veel koolhydraten inzitten, wil je misschien ook niet.