Feest voor de zoetekauw: dit restaurant serveert een 7-gangen toetjesdiner

Verheug jij je bij etentjes vooral op het toetje? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Binnenkort opent er een restaurant waar je het voor- en het hoofdgerecht kunt overslaan, om vervolgens te genieten van 7-gangen toetjes!

Op 23 juli opent dit restaurant in Apeldoorn, met de toepasselijke naam The Dessert Club.

Voor 55 euro (exclusief drankjes) kun jij de hele avond van dit toetjesdiner smullen. Er komen maar liefst 7 nagerechten voorbij. Lijkt dit je wat veel? Daar heeft de bedenker van dit concept, Tim Koldenhof, wat op bedacht. De toetjes zullen namelijk geen enorme suikerbommen zijn.

Geen crème brûlée

Ook laat hij weten dat je niet de ‘standaard’ toetjes op het menu vindt. Crème brûlée of dame blanche, dat kent iedereen en is heus lekker, maar bij The Dessert Club mag je iets meer culinairs verwachten. Tim heeft dan ook de beste patissiers gevraagd om de nagerechten te bedenken.

Er zijn er meer…

Goed om te weten: er zijn nog meer restaurants in Nederland te vinden die enkel toetjes serveren. Zo heb je bijvoorbeeld de Dessertbar in Haarlem en Toet in Groningen. Hier kunnen zoetekauwen dus ook prima naar uitwijken als Apeldoorn niet bij jou om de hoek is.

Bron: Linda. Beeld: iStock