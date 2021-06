Dit kun je maken met overgebleven restjes asperges

Wanneer het bloedheet is buiten, mogen we onze katten best een handje helpen koel te blijven. Anders houden ze het écht niet vol in de hitte.

Gelukkig zijn er een paar trucjes die je kunt toepassen zodat je kat lekker koel blijft. Maar eerst is het belangrijk om te kijken wat voor kat je hebt. De ene kat kan namelijk beter tegen hitte dan de andere.

Zo zijn katten met kortere neuzen, zoals de Perzische kat, exotische kortharigen of de Schotse vouwoorkat, veel vatbaarder voor oververhitting. Door hun korte neusjes hebben ze veel meer moeite met ademhalen als het warm is. Hierdoor kunnen ze snel oververhit raken.

Zorg voor genoeg schaduw en koele, donkere ruimtes waar je kat zich kan opkrullen tijdens de heetste maanden van het jaar. Het is dan ook slim om de gordijnen binnen dicht te doen of de parasol buiten open te zetten. Vooral wanneer er bijna geen wind in je tuin staat, is het belangrijk om schaduwplekjes te creëeren voor je kat. Ze zijn namelijk het liefst buiten met het warme weer.

2. Genoeg ruimte



Vooral als het erg warm is buiten wil een kat zelf kunnen bepalen waar hij of zij gaat liggen. Geef je huisdier dan ook voldoende ruimte en sluit ‘m niet op in de kelder (omdat het daar koeler is) of andere kleine kamer in huis. Hierdoor krijgen ze het nog sneller benauwd omdat ze geen kant op kunnen. Laat je kat lekker zwerven. Katten willen zelf graag een koel plekje opzoeken.

3. Veel water



Zorg ervoor dat je kat altijd toegang heeft tot schoon water. Hydratatie is niet alleen belangrijk voor mensen, maar ook voor dieren. Wanneer katten goed gehydrateerd zijn, is hun uithoudingsvermogen een stuk beter en houden ze het langer vol in de warmte. Zet meerdere bakjes water verspreid door het huis.

4. Niet in de auto



Heel logisch, maar toch belangrijk om even te herhalen. Auto’s kunnen op warme dagen dodelijk zijn. Ook al moet je maar een paar minuten weg om snel een boodschap te doen of iets bij iemand af te gooien: neem je kat mee. Wanneer een auto stilstaat loopt de temperatuur in no-time op.

5. Borstel regelmatig



Wat katten erg fijn vinden op warme dagen is geborsteld worden. Katten hebben in de winter een extra dikke vacht ter bescherming van de kou. Deze ‘winterjas’ raken ze in de lente en zomer kwijt, waardoor ze veel haar verliezen. Als je je kat regelmatig borstelt wanneer het buiten warm is, kan dit ervoor zorgen dat de vacht dunner wordt en je viervoeter koeler blijft.

6. Vochtige handdoeken



Katten zweten door hun pootjes, dus als je voelt dat z’n pootjes warm worden is het slim om ze in een vochtige handdoek te wikkelen. Mocht je kat het fijn vinden, kun je een vochtige handdoek of washandje ook over z’n rug aaien. Niet iedere poes of kater vindt dit fijn, dus houd hier rekening mee. Je kunt altijd een vochtige handdoek klaarleggen, dan kunnen ze zelf met hun rug er overheen rollen als ze het te warm krijgen.

Heeft je kat toch last van een hitteberoerte? Ga dan onmiddellijk langs de dierenarts.

