Libelle Legt Uit: is rietsuiker gezonder dan kristalsuiker?

We weten allemaal dat suiker dingen zoeter en lekkerder maakt. Helaas zijn toegevoegde suikers niet zo gezond. Maar is er eigenlijk nog een verschil tussen rietsuiker en kristalsuiker?

Is de een gezonder dan de ander?

Mineralen

Nee, bruine rietsuiker en kristalsuiker bestaan uit dezelfde bestanddelen (glucose en fructose) en bevatten dan ook evenveel calorieën. Het enige verschil tussen de 2 suikers is dat in rietsuiker wat mineralen zitten. Maar de hoeveelheid is zo klein dat het niet echt iets toevoegt aan het behalen van de dagelijkse aanbevelingen.

Stroop

Ook is de kleur anders. Kristalsuiker is wit en rietsuiker heeft een beige kleur. Kristalsuiker, ook wel gewone suiker genoemd, is afkomstig uit de wortel van suikerbieten en rietsuiker uit de stengel van suikerriet. Doordat rietsuiker korter wordt gecentrifugeerd dan kristalsuiker, blijft er een kleine beetje donkerbruine stroop achter. Die stroop geeft het een bruinige kleur.

Natuurlijke suikers

Kortom: rietsuiker heeft hetzelfde effect op je lichaam als kristalsuiker. Ze zorgen voor energie. Maar je kunt altijd beter minderen met producten waaraan veel suikers zijn toegevoegd. Je kunt je energie het beste halen uit producten met van nature aanwezige suikers, zoals fruit, groente en zuivelproducten. De producten bevatten naast suiker ook veel andere voedingsstoffen.

Bron: Het Voedingscentrum en Diabetes Fonds. Beeld: iStock