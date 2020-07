Rimpels verminderen? Eet dan wat vaker déze noten

Begin je langzamerhand wat fijne lijntjes in je gezicht te zien, en ben je dus flink aan het smeren met allerlei dure crèmes? Dan kun je simpelweg wat vaker een handje amandelen eten. Want deze noten zouden rimpels namelijk flink kunnen verminderen.

Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Om een gezonde huid te behouden en huidveroudering tegen te gaan, is een gevarieerd eetpatroon en een algehele gezonde levensstijl erg belangrijk. Daarnaast is dagelijks smeren met een zonnebrandcrème ook heel erg belangrijk. Maar wist je dat je ook niet moet vergeten om amandelen te eten? Deze noten zijn niet alleen lekker en gezond, maar werken ook goed tegen rimpels.

Amandelen bevatten namelijk allerlei gezonde voedingsstoffen die je huid ten goede komen. Wanneer je dagelijks een handje van deze noten naar binnen gooit, krijg je heel veel antioxidanten binnen, net zoals allerlei gezonde vetzuren. En die stofjes staan erom bekend je cellen te beschermen tegen vrije radicalen en beschadiging. Het resultaat? Minder kans op rimpels, zo stellen de Amerikaanse onderzoekers.

Minder rimpels

Het onderzoek is uitgevoerd op kleine schaal, want er werd slechts gebruik gemaakt van 28 Amerikaanse vrouwen die de overgang net achter de rug hadden. De groep werd in 2 groepen verdeeld, waarbij de éne groep een dieet moest eten waarbij de energie voor 20 procent uit amandelen werd gehaald. De andere groep mocht juist helemaal geen noten eten. En wat bleek? Je voelt het vast al wel aan komen, maar bij de vrouwen die dagelijks noten aten bleken de rimpels aanzienlijk verminderd te zijn.

Meer onderzoek nodig

Niet alleen was de talgproductie in de huid van deze groep vrouwen beter geworden, ook was de vochtbalans in de huid door het eten van deze betreffende noten sterk verbeterd. Toch stellen de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is, om écht te kunnen bewijzen dat amandelen rimpels verminderen, aangezien dit een kleinschalig en kortstondig onderzoek betreft. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Toch?

Draag je graag make-up, maar ben je bang dat dit de lijntjes in je gezicht meer laat opvallen? In deze video legt beauty expert Carmen uit hoe je dat voorkomen kunt.

Bron: Margriet. Beeld: iStock