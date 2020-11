Was je oog groter dan je maag, en heb je een flinke portie van je eigengemaakte risotto over? Gooi het dan niet weg, want de volgende dag kun je het prima weer opwarmen. Met déze truc blijft het ook dan heerlijk smeuïg.

Scheelt je tijd én geld, en gaat ook nog eens voedselverspilling tegen.

Smeuïg

Risotto is niet erg moeilijk om te maken. Toch zit er een belangrijke vereiste aan dit rijstgerecht, en dat is dat de rijst plakkerig en smeuïg is. Nadat het een nacht in de koelkast heeft gestaan, is er meestal echter vrij weinig van die heerlijke smeuïgheid over. Het leent zich eigenlijk dan ook niet erg goed voor opwarmen, omdat de rijst enorm gaat uitzetten als je de risotto laat staan. Hierdoor blijft het de vloeistoffen absorberen, waardoor er een kleffe portie rijst overblijft.