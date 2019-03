Roasted bietjessalade met dadels en gegrild fruit

De biet is back en niet te stoppen: in soep, sap, salade, toetje of bijgerecht – rauw, geroosterd of gekookt. Een echte allemansvriend, en nog vreselijk gezond ook. De snelle variant? Gebruik dan 5 kant-en-klare, voorgekookte bietjes. Alleen nog even licht aanmaken met honing en azijn.

Dit heb je nodig voor een salade (voor 2-3 personen):

10 kleine bietjes (of 5 middelgrote)

40 g (rodewijn)azijn

1 el honing

2 mandarijnen, gehalveerd

100 g ricotta

6 dadels, ontpit

2 handjes rucola of waterkers

2 el olijfolie

2 el citroensap

Extra: grillpan

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Leg de bietjes op aluminiumfolie en besprenkel met azijn, honing, zout en peper.

3. Wikkel de bietjes volledig in, en rooster ze vervolgens circa 40 minuten in de oven tot ze gaar zijn. Prik in de bieten met de punt van een mes. Geen weerstand? Dan zijn de bieten gaar.

4. Verhit de grillpan op hoog vuur. Smeer het snijvlak van de mandarijnen licht in met olie.

5. Gril de mandarijnen met het snijvlak naar beneden circa 2 minuten. Haal de mandarijnen van de grill en pel ze voorzichtig.

6. Breng de ricotta op smaak met zout en peper en verdeel over de borden. Gevolgd door de dadels, mandarijn, bietjes en rucola.

7. Besprenkel alles met nog wat olijfolie en citroensap. Tip: ook lekker (en mooi) met wat extra flinterdunne plakjes rauwe biet, voor extra bite.

Bereidingstijd: 25 min. Wachttijd: 40 min. Kcal: 393 p.p.

Receptuur: Victor de Launay. Fotografie: Erik van Lokven