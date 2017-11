Bewezen: van rode wijn en donkere chocolade krijg je minder rimpels

Wie vanavond zin heeft om een glaasje in te schenken en iets zoets na het eten te verorberen: weet wat je het beste uit de kast kunt pakken.

Want volgens experts zou je van rode wijn én van donkere chocolade minder rimpels krijgen.

Proost op ons gezicht

Onderzoekers aan de universiteit van Exeter en Brighton hebben zojuist de dag van menig vrouw gemaakt. Want zij stellen dat juist rode wijn en chocolade helpen om huidveroudering tegen te gaan. Je zou namelijk opnieuw wat jongere cellen krijgen als je dit eet. De werkzame stofjes, genaamd flavonoïden, vind je ook in blauwe bessen en rode druiven.

Lekker eten

Naast het verjongende effect op de cellen in de huid, zou de werking van flavonoïden ook beschermen tegen darmkanker. Dit heugelijke feitje wordt uiteraard nog verder onderzocht om verdere uitspraken te kunnen doen, maar, gelukkig, het begin is er. En daar laten we gráág onze anti-rimpelcrèmes voor staan.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair. Beeld: iStock