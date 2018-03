Huh? Bijna alles wat we dachten over rode- en witte wijn blijkt niet te kloppen

Ook als je geen doorgewinterde wijnproever bent, weet je wel dat je witte wijn gekoeld drinkt en dat het lekkerst smaakt bij een visje. En bij een kaasplankje hoort rode wijn. Toch? Nou, niet dus.

Bij een visgerecht hoef je helemaal niet per se witte wijn te drinken. Gegrilde vis gaat in werkelijkheid juist heel goed samen met een pinot noir of beaujolais. Als je zin hebt in rood én vis, kun je het best gaan voor een wijn met zo min mogelijk tanines. Voorál als de vis op smaak is gebracht met citroen, omdat dat kan zorgen voor een bittere, ijzeren nasmaak.

Kaasplankje

Dan mythe twee: bij een kaasplankje drink je alleen rode wijn. Het tegendeel is waar. Witte wijn combineert juist goed met kaas omdat wit meer zuur heeft dan rood en daarmee de zware smaak van kaas in balans brengt. Een zachte, rijke kaas als brie of camembert gaat heel goed samen met wijn die is gemaakt van de chardonnay-druif. Nog meer top wijn-kaascombinaties: port met blauwaderkaas, cabernet sauvignon met Gouda, riesling met ricotta en malbec met gerijpte cheddar.

En nu hebben we zin in kaas. En wijn.

Die fles hoeft, theoretisch gezien, niet in één keer op. Met deze producten blijft de wijn na openen nog goed:

