Dít is de wetenschappelijk verantwoorde reden om elke avond rode wijn te drinken

Nee, elke avond een fles wijn naar binnen gieten is niet zo best voor je gezondheid. Dat snappen we allemaal. Maar er is goed nieuws voor liefhebbers van een glas rood.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat rode wijn wel dégelijk voordelen voor je gezondheid heeft. Hebben we je aandacht? Wie precies de juiste hoeveelheid drinkt (1 glas rode wijn, het liefst bij het avondeten) zou daar gelukkiger én gezonder van worden. Aldus een nieuwe studie gepubliceerd in Annals of Internal Medicine.

Specifieke groep

Onderzoekers van de Ben-Gurion universiteit van de Negev, Israël, onderzochten hoe veilig het is om (met mate) rode wijn te drinken. Gekeken werd naar een groep mensen met weinig aanleg voor diabetes type 2 en een laag risico op alcoholverslaving. De groep van 224 mensen dronk voor de start van het onderzoek geen wijn.

Rode wijn en het mediterraanse dieet

Gevraagd werd om elke dag, tijdens het avondeten, 1 glas rode wijn, droge witte wijn óf water (150 ml) te drinken. Gedurende de hele onderzoeksperiode van 2 jaar volgden de deelnemers daarnaast een mediterraans dieet, zónder calorie restricties.

Verhoogde stofwisseling en beter slapen

Wat bleek? De rodewijndrinkers kwamen er na 2 jaar onderzoek het meest gezond uit. Zo was de hoeveelheid goede HDL cholesterol verhoogd ten opzichte van de waterdrinkers. Daarnaast werd bij zowel de witte wijn als rode wijn drinkers een verhoogde stofwisseling en betere slaapkwaliteit waargenomen. Let wel: de groep die alcohol dronk, dronk slechts één glas per avond, tijdens de maaltijd.

Beste optie

Nu zijn jullie natuurlijk allemaal benieuwd: wat kun je dan het beste drinken, als je toch zin hebt in een glas? Dat blijkt rode wijn te zijn. In rode wijn zit namelijk een stofje, resveratrol genaamd, dat extra positieve effecten heeft op je gezondheid. Het bevat bovendien unieke antioxidanten. Maar, heel belangrijk: combineer ‘m wel met een gezonde maaltijd.

Stabielere bloedsuikerspiegel

Wie de avondmaaltijd combineert met een glas rode wijn, zorgt ervoor dat z’n bloedsuikerspiegel maar liefst 30% minder piekt. Het pieken van je bloedsuikerspiegel is de belangrijkste oorzaak van ontstekingen en daarmee diabetes, hart- en vaatziekten, en meer.

Kleine disclaimer

We snappen dat je nu helemaal enthousiast bent, maar zet ’t niet op een drinken. Het blijft belangrijk om erop te letten dat het dagelijks drinken niet leidt tot een verslaving. Wie voldoende discipline heeft om het te houden bij één glas, kan bovenstaande gezondheidsvoordelen ervaren. Het beste combineer je het glas rood met het mediterraanse dieet. Dat houdt zoveel in als: veel groenten en vis, rijk gebruik van olijfolie, fruit als dessert en juist weinig vlees.

Wij zeggen: prima te doen, lekker inschenken dat glas rood. Proost!

Bron: Time.com. Beeld: iStock