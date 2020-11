Voor dit smeuïge Rolo-toetje heb je maar twee ingrediënten nodig

Heb jij zin in een lekkere snack of een makkelijk toetje om je gasten voor te schotelen? Deze heerlijke Rolo-bananensnack met twee ingrediënten is echt het proberen waard.

Hij is zo gemaakt en je hebt er bijna niets voor nodig.

Twee ingrediënten

Het is warm, zoet, smeuïg en ook nog eens supersimpel. Kortom: dit toetje heeft alles wat je wilt. Het enige wat je ervoor nodig hebt zijn een paar rijpe bananen en een pakje Rolo’s. Heb je dat in huis? Dan kunnen we beginnen.

Recept

Om deze heerlijke snack in elkaar te zetten, verwarm je de oven voor op 180 graden. Pak vervolgens je twee ingrediënten erbij, een snijplank en een mes. We beginnen met de bananen. Laat de schil om de bananen heen zitten en snijd de bananen in de lengte in, maar zorg ervoor dat je niet door de banaan heen snijdt. Het is echt de bedoeling dat je een gleuf maakt. Pak vervolgens de Rolo’s erbij en druk in de openingen van de bananen een paar stukjes Rolo. Dat zullen er zo’n 8 per banaan zijn. Vervolgens leg je de bananen in de oven.