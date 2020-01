Is je partner een lekkerbek? Scoor een van deze heerlijke valentijnscadeaus

Vergeten een valentijnscadeau te kopen of een cadeau scoren dat niet in de smaak valt, het is een angst van velen. Partner stiekem teleurgesteld, jij een schuldgevoel. Zo schiet je dit jaar wél in de roos met je cadeau.

Want wat stelt de mens bijna nooit teleur? Juist, eten! Om te bakken of om samen te verorberen.

Speciaal voor jou

Het cadeau dat je geeft hoeft niet groot te zijn, maar het idee dat je partner voor jou op zoek is gegaan en dus niet voor al die anderen op de wereld, is stiekem toch een fijn gevoel.

Weet je nog?

Koop bijvoorbeeld een klein, symbolisch cadeautje en vertel daar een mooi verhaal bij. En dan niet iets wat rechtstreeks van internet is geplukt, maar een persoonlijk berichtje. Kook een speciaal gerecht dat jullie aan een fijne vakantie doet denken of geef hem of haar de ingrediënten van jullie bruidstaart.

Bij dezen 14 foodcadeaus. Schiet jou al een leuke herinnering te binnen om erbij te vertellen?

En om je partner (stiekem) een handje te helpen met een cadeau voor jóu, weten we ook nog wat leuks. We hebben namelijk samen met Meester Boulanger en Meester Patissier Robèrt van Beckhoven en zijn team weer een bijzondere bakcursus samengesteld voor Libelle-lezeressen:

Paasbakcursus met Robèrt van Beckhoven € 89,- p.p. Bekijk hier

Of ga voor de klassieker voor je partner: het valentijsontbijt. 3 tips:

