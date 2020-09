Frikandellen liefhebbers opgelet: Ron Blaauw tilt de frituursnack naar een hoger niveau. De chef-kok organiseert een 4-gangen-frikandellendiner in Amsterdam.

Blaauw organiseert op 28 oktober Ron Blaauw’s Frikandellen Festijn. Dit festijn is een uniek viergangendiner dat bestaat uit vier haute frikandellen. Allemaal zijn ze geïnspireerd op zijn restaurants.

Gado Gado Frikandel

Wat staat er op het menu? Allereerst heb je de Frikandel Viva la France met Foie. Daarna kun je proeven van de Frikandel Gado Gado. Er is ook een Frikandel Rendang en tot slot de Frikandel Garnaal met wasabi, sesam en bonito. On the side krijg je friet en salades. Klinkt goed!

Ron Blaauw

Tapperij de Eeuwige Jeugd in Amsterdam wordt door Ron Blaauw omgetoverd tot haute frituur voor het Frikandellen Festijn. De inloop is vanaf 18:00 uur en het diner duurt van 19:00 uur tot 23:00 uur. De tickets kosten 25 euro, maximaal twee personen per reservering. De kaartjes kun je vrijdag 25 september vanaf 12:00.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tapperij De Eeuwige Jeugd (@tapperij.de.eeuwige.jeugd) op 21 Sep 2020 om 8:24 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Favorflav. Beeld: iStock