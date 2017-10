Is rooibosthee minder gezond dan groene thee?

We horen maar al te vaak dat je groene of soms zwarte thee moet drinken als je een beetje verantwoord bezig wil zijn.

Zo zouden 3 koppen groene thee per dag je bloeddruk verlagen. Toch is er minder bekend over kruidenthee, zoals rooibosthee. Is die minder gezond dan bijvoorbeeld de groene variant?

Van planten gemaakt

Zwarte en groene thee zitten vol flavonoïden en deze stofjes zijn goed voor onze gezondheid; het zijn een soort antioxidanten. Dit verkleint de kans op botbreuken. Maar kruidenthee is eigenlijk helemaal geen thee. Het is natuurlijk gemaakt van kruiden en planten. Hierdoor mist het wel deze gezonde flavonoïden.

Maar 10 stuks

Voor sommigen is het een voordeel dat er in kruidenthee geen cafeïne zit. Een mens kan per dag ongeveer 400 milligram cafeïne hebben. Dat staat gelijk aan tien koppen zwarte thee. Kortom: je kunt dus beter kiezen voor groene of zwarte thee, als je het helemaal healthy wilt aanpakken.

Bron: De Volkskrant. Beeld: iStock