Je kunt binnenkort rosé kopen van déze wereldberoemde zanger

Wijn- en Jon Bon Jovi-liefhebbers opgelet: de zanger brengt binnenkort rosé op de markt. Zelf gebrouwen, ja.

Maar wel met behulp van een echte Franse wijnmaker. En met zijn zoon, met wie hij flink wat roseetjes achterover heeft getikt om tot zijn ultieme ‘pink juice’ te komen.

Hampton Water

De 55-jarige rocker was met Jesse Bongiovi (22) op vakantie in The Hamptons, toen hij zich flink verlekkerde aan de ‘pink juice’ aldaar – zoals hij de rosé eigenlijk wilde noemen. Van het een kwam het ander: vader en zoon besloten een eigen rosé op de markt te brengen, maar dan met de naam Hampton Water. En zo geschiedde. Hampton Water zou de lifestyle van The Hamptons en Zuid-Frankrijk moeten weergeven. Luxe en chic, maar ontspannen tegelijkertijd. Dat maakt ons alleen maar nog nieuwsgieriger.

Libelle’s wijnvlogger Heleen laat zien hoe je van een gewone supermarkt-prosecco een feestelijk drankje kunt maken:

18 wijnen

Bon Jovi is geen groentje in het wijnvat, eh, -vak: hij heeft al eerder flessen wijn op de markt gebracht. 18 maar liefst! Uniek is wel dat hij deze roséwijn dus met zijn zoon heeft gemaakt. “Met mijn zoon hieraan werken was een geweldige ervaring”, vertelt de zanger in een persbericht.

Snel zijn

Jovi’s wijnen zijn meestal binnen no-time uitverkocht. Wees er dus snel bij, als je van zijn roseetje wilt nippen. Hampton Water wordt nog vóór de zomer op de markt gebracht voor 25 dollar (zo’n 20 euro) per fles.

Extra lang genieten van je wijn? Dat doe je met de volgende handige hulpmiddelen, om de drank zo goed mogelijk te houden:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Page Six, Bon Jovi Wine. Beeld: ANP, iStock