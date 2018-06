Proost, want deze rosé bevat nog minder suikers dan broccoli

Nu de zon volop schijnt, is rosé een heerlijk drankje om achterover te tikken. Maar om die zoete smaak te krijgen, bevatten de meeste rosés veel suiker.

Maar er komen steeds meer rosés die suikerarm zijn. En er is er nu zelfs eentje die nog minder suikers bevat dan een portie broccoli.

Broccoli vs rosé

Per honderd gram broccoli, zit er namelijk 1,7 gram suiker in de groente. De suikerarme rosé waar Women’s Health zo lyrisch over is, is de ‘Sainsbury’s Taste the Difference Bordeaux Rosé’. Deze bevat namelijk 0,2 gram suikers per liter. Dat is een stuk minder dan de 2,5 gram die er al in een gemiddeld glas rosé zitten. En je hoeft het sommetje niet eens uit te rekenen om te constateren dat een portie broccoli dus inderdaad meer suikers bevat dan een liter rosé.

Verschillende suikers

Nou is het een gevaarlijke vergelijken, want de natuurlijke suiker van broccoli zijn natuurlijk gezonder dan de kunstmatige suikers uit rosé. Je lichaam heeft energie nodig om te kunnen functioneren. En groente geven je die energie in de vorm van suiker. Er wordt geadviseerd om 250 gram groente per dag te eten. Het advies om dagelijks een roseetje achterover te tikken, ontbreekt (helaas 😉) tot op de dag van vandaag nog. Het Voedingscentrum raadt überhaupt alcohol drinken af. Laat je dus niet gek maken door deze vergelijking. Maar hé, misschien is het toch íets zorgelozer nippen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health, Diabetes Fonds, Voedingscentrum. Beeld: iStock

Geen kurkentrekker bij de hand? Zó open je een wijnfles met je schoen:

Met deze producten houd je je wijn langer goed: