Knap kleurtje: er bestaat nu een roze ananas (die nóg lekkerder is dan de gele)

Sylvia Witteman (54) is getrouwd, heeft een dochter (22), twee zoons (18 en 16) en katten Lola en Siepie. Deze week krijgt ook haar zoon een brief van het donorregister.

Ook voor mijn oudste zoon (19) is er een brief van het donorregister, want ook hij moet beslissen over het afstaan van zijn organen na zijn dood. Daar moet ik wel even van slikken. Nadenken over mijn eigen dood is al niet echt feestelijk, maar de dood van mijn kind? Ja, ik moet realistisch blijven, het kán g