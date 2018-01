Je kunt nu roze (!) KitKat krijgen en zó ziet die eruit

KitKat-fans opgelet: je favoriete chocoladereep kun je binnenkort in een wel heel romantische kleur krijgen. Nestlé introduceert namelijk roze KitKat!

En ja, die is echt een lust voor het oog. Maar hoe zal het smaken?

Ruby-cacaoboon

Eerder berichtten we al over de komst van deze roze chocola – die nog maar pas ontdekt is. Dat het nu echt op de markt komt en ook nog eens bij zo’n groot bedrijf als Nestlé, is dan ook best bijzonder. Maar roze chocola: hóé dan? Nou, die tint komt van de ruby-cacaoboon. En naast de roze kleur levert die boon ook een fruitige smaak op. Het wordt omschreven als de smaak van bessen; een beetje zoet en zuur.

Naar Nederland

De roze KitKat is werkelijk een snoepje om te zien. Of je ‘m voor Valentijnsdag aan je geliefde kunt geven? Kleine kans: jammer genoeg wordt de roze KitKat nu alleen nog in Japan en Zuid-Korea verkocht. Maar Nestlé Nederland is wél van plan om de chocola zo snel mogelijk ook hier te gaan verkopen, weet het AD. Geduld is een schone zaak. Teer tot die tijd maar even op deze heerlijke beelden: