Wow, er bestaan nu vegan roze koeken die nét wat beter voor je zijn

Roze koeken: wie kent ze niet? Of beter gezegd: wie is er niet verslaafd aan geweest? Maar wat zít er eigenlijk in deze roze rakkers? Een boel suiker, that’s for sure. Daarom komt koekenbakker Donny Craves met roze koeken 2.0.

En die zijn 100% plantaardig en luisvrij. Ehm, luisvrij? Ja, dat lees je goed. De mooie kleur van de topping komt bij gewone roze koeken namelijk niét tot stand omdat er frambozen of een ander rood fruit in zijn verwerkt. Het is namelijk gekleurd met het bloed van luizen. Iel. Gelukkig zijn deze roze koeken uitgevonden!

Dit zit erin

En de ingrediënten? Onder andere havermoutmeel, kikkererwten en rode biet en rozenbottel voor het knalroze glazuur. In elke roze koek zit 21 gram groenten verstopt. Allemaal goed voor een smeuïge cake en een krakend glazuurlaagje. De voedzame ingrediënten zorgen bovendien voor vezels, eiwitten en mineralen. Nee, de vegan roze koeken doen absoluut niet onder voor hun mierzoete broertje. Snoepen was nog nooit zo verantwoord!

Je vindt de plantaardige roze koeken bij geselecteerde koffiezaken voor €2,49 per stuk. Online bestel je ze bij Donny Craves

Bron: Culy. Beeld: Donny Craves & ANP.