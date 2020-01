Zó wordt je salade net zo lekker als in een restaurant

Een salade als avondeten saai? Absoluut niet! Met deze 7 tips wordt de salade die je thuis maakt net zo lekker als in je favoriete restaurant.

Variatie in de basis

Gebruik je altijd dezelfde basis voor je salade? Kies dan een keer voor iets anders. Denk aan spinazie, rucola, boerenkool, romeinse sla, ijsbergsla, andijvie of snijbiet. Je kunt ook verschillende groentes mixen als basis. Dit is niet alleen lekker, maar ook hartstikke gezond. Zo heeft boerenkool bijvoorbeeld een grote hoeveelheid aan vitamine A en C terwijl rucola meer calcium, kalium en foliumzuur bevat.

Kruiden

Breng je salade niet alleen op smaak met een dressing, maar ook met kruiden. Geschikte kruiden: basilicum, peterselie, bieslook, tijm, koriander, munt en dille. Je kunt ze over je salade strooien of aan een zelfgemaakte dressing toevoegen.