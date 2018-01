Deze salades zijn niet zo gezond als je denkt

Een salade is altijd een gezonde keuze, zou je denken. Maar wat velen niet weten, is dat sommige salades meer calorieën bevatten dan een warme maaltijd of – ja, echt – een pizza of bakje patat.

Wat maakt een salade dan zo ongezond?

Dressings, croutons, pasta en kaas: allemaal stiekeme dikmakertjes die van je salade een minder slanke keuze maken.

Saladedressings bevatten dikwijls vet, room en andere ingrediënten die ervoor zorgen dat je salade een caloriebommetje wordt. Kies eerder voor een lepel olijfolie of ga voor een dressing op basis van magere yoghurt.

Croutons , de krokante stukjes brood die dikwijls bij een salade worden geserveerd, worden gebakken in vet en zijn dus een combinatie van koolhydraten en ongezonde vetten. Kies voor enkele fijngehakte noten, pitten of zaden als je graag wat crunch in je salade hebt.

Als je graag wat kaas aan je salade wil toevoegen, kies dan voor mozzarella, feta of ricotta. Let wel extra op de hoeveelheid: een hele bol mozzarella is bijvoorbeeld uit den boze als je graag wat kilootjes kwijt wilt geraken.

Heb je graag wat vlees of vis in je salade? Kies dan steeds voor ontvette ham of een stukje kip. Probeer spek zoveel mogelijk te vermijden! Goede viskeuzes zijn zalm en tonijn.

Avocado's zijn gezond, maar let op dat je er niet te veel aan toevoegt. Avocado's bevatten dan wel goede vetten, het is nog steeds vet en dat zorgt voor extra calorieën.

Let ook op met vers fruit: toevoegen met mate is een goed idee, maar té veel fruit zorgt ervoor dat je een te grote hoeveelheid suikers binnenkrijgt. Lekker en gezond fruit om toe te voegen aan je salade zijn bijvoorbeeld appels, vijgen en blauwe bessen. Ga in ieder geval niet voor gedroogd fruit: dit bevat veel suiker.

Wil je voor een gezonde salade gaan, zorg er dan voor dat meer dan de helft van je portie uit salade bestaat en dat je er ingrediënten als spinazie, wortelen, tomaatjes, paprika en komkommer aan toevoegt. Denk steeds aan de regel: hoe puurder de ingrediënten, hoe beter!

De ‘ongezondste’ salades

Je hebt vast al eens één van deze salades besteld, maar ze zijn – jammer genoeg – niet zo goed voor de lijn.

Griekse salade : ongeveer 600 kcal

: ongeveer 600 kcal Salade geitenkaas met spekjes : ongeveer 750 kcal

: ongeveer 750 kcal Salade mozzarella (met pasta) : ongeveer 770 kcal

: ongeveer 770 kcal Caesar salade: ongeveer 800 kcal.

Je leest het goed: de calorieën van deze salades komen overeen met pakweg een pizza of een kleine fastfoodmaaltijd, maar laat dit nu niet de reden zijn om meteen richting de pizzeria te vertrekken. Een salade is en blijft nog steeds een gezondere keuze, ook omdat er voedingsmiddelen inzitten die je broodnodig hebt. Bovendien is een salade wel degelijk goed voor je lijn, mits je er de dikmakertjes uitlaat of vervangt door slankere alternatieven.

Bron: Libelle Lekker BE. Beeld: iStock.