Saliethee: alle gezondheidsvoordelen op een rijtje

Salie wordt niets voor niets al sinds de middeleeuwen een wonderplant genoemd. Dit zijn de effecten als je elke avond voor het slapengaan een kopje saliethee drinkt.

Weerstand

Salie verhoogt je weerstand door de hoeveelheid natuurlijke antioxidanten die in de blaadjes zitten. Voor mensen met chronische ontstekingsziektes, senioren, intensieve sporters, rokers en mensen met veel stress of een ongezond eet- en beweegpatroon zijn extra antioxidanten erg belangrijk. Het helpt ook om vrije radicalen tegen te gaan. Een ophoping hiervan kan lijden tot diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. Het kan natuurlijk niet bepaalde ziektes voorkomen, maar wel de ophoping tegengaan.

Rustgevend

Saliethee werkt rustgevend en kalmerend. Ideaal als je stress hebt of moeilijk in slaap kunt komen. Gebruik het eventueel in combinatie met (plantaardige) melk. Warm de melk op in een pannetje met een paar blaadjes salie. Laat het trekken en voeg een lepeltje honing toe.

Menstruatieklachten

In salie zit fyto-oestrogeen. Dat stofje heeft dezelfde opbouw als oestrogeen. Fyto-oestrogeen past zich aan je hormoonspiegel aan. Dit zorgt ervoor dat je hormoonhuishouding in balans is.

Geheugen

Uit Brits onderzoek blijkt dat bepaalde stoffen in de wortels van salie het kortetermijngeheugen verbeteren. Momenteel wordt onderzocht of salie alzheimer kan tegengaan. Mensen met alzheimer hebben namelijk een tekort aan de neurotansmitter acetylcholine. Het enzym acetylcholinesterase breekt acetylcholine af. Salie remt dat enzym waardoor er minder acetylcholine wordt afgebroken.

Ontstekingen

Salie wordt vaak gebruikt in mondwater vanwege de ontstekingsremmende werking. Het helpt tegen tandvleesontsteking, blaren, aften en tonsillitis. Het is ook goed voor je luchtwegen. Last van een droge keel, hoestklachten of astma? Drink dan een kopje saliethee.

Menopauzes

Ben je in de overgang en heb je last van opvliegers, nachtelijke zweetaanvallen en hartkloppingen? De oorzaak hiervan is een daling van het oestrogeengehalte. Sclareol is een stof die in salie zit en lijkt op oestrogeen. Die zorgt er onder andere voor dat je geen opvliegers en zweetaanvallen krijgt. Veel homeopathische middelen tegen opvliegers bevatten daarom salie.

Wanneer geen saliethee

Saliethee is echter niet voor iedereen geschikt. Epilepsiepatiënten kunnen overgevoelig reageren op salie en het mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Drink ook geen liters van deze thee, maar beperk het tot maximaal 2 kopjes per dag. Als je een lange periode te veel saliethee drinkt, kan leiden tot hallucinaties.

Bron: Healthline. Beeld: iStock