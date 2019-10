Saus te dun? Zó zorg je ervoor dat-ie wat dikker wordt

Hoe vervelend: je bent aan het koken, alles is klaar, alleen de saus dikt maar niet in. Gelukkig zijn er trucjes om de saus wat steviger te maken.

Je kunt de saus natuurlijk nog even laten pruttelen, dan verdampt er hoogstwaarschijnlijk wat water, waardoor de saus langzaam dikker wordt. Inderdaad, langzaam. Wie weinig tijd heeft, of gewoon ongeduldig is, kan misschien beter met onderstaande tips uit de voeten om de saus dikker te maken.

1. Voeg maizena, bloem of allesbinder toe

Deze producten zijn altijd handig om in huis te hebben als je saus of soep gaat maken. Pas wel op hoe je de maizena of bloem aan de saus toevoegt, je wilt immers niet dat de boel gaat klonteren.

Neem een beetje van de saus en mix het met de maizena tot een gladde saus. Voeg het daarna toe aan de rest van de saus. Zo gaat het niet klonteren.

Liever bloem toevoegen? Meng het bloem met dezelfde hoeveelheid boter en voeg het mengels daarna aan de saus toe.

Allesbinder kun je vaak wel direct aan de saus toevoegen, maar hierbij geldt ook: goed blijven roeren. En laat het geheel even doorkoken.

2. Voeg eigeel toe

Split een ei en voeg vervolgens een lepel eigeel aan je saus toe. Goed mixen en het geheel zal wat dikker worden.

3. Voeg aardappel toe

Ook aardappel kan je saus wat dikker maken. Kook de aardappel even en pureer ‘m met een staafmixer in de saus. Aardappels zijn ook altijd handig als je een gebonden soep wil maken.

4. Een lasagneblad kan ook

Saus indikken? In deze video zie je hoe je dat doet met een lasagneblad:

Bron: Santé. Beeld: iStock