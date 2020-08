Selderijzaad: 5 gezondheidsvoordelen van deze onderschatte specerij

Je vindt een potje selderijzaad gewoon in de supermarkt en wordt gebruikt om thee van te zetten en om gerechten te kruiden zoals soep en salades. Wat maakt het zo gezond?

Diëtiste Kelly Jones meent bij Well + Good dat het kruid veel in de ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt om verschillende kwaaltjes op te lossen, waaronder ontstekingen en artritis. Maar ook in ons eigen keukenkastje is het volgens haar essentieel.

1. Het is rijk aan ijzer

IJzergebrek is de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede. Deze lage hoeveelheid gezonde rode bloedcellen treft vooral vrouwen, kinderen en sporters. “Het kan niet alleen leiden tot lage fysieke en mentale energieniveaus, maar ook tot een verzwakt immuunsysteem,” zegt Jones. Een eetlepel selderijzaad bevat 17 procent van de aanbevolen dagelijkse waarde ijzer, wat een aanzienlijke stimulans is voor risicogroepen of mensen die hun hemoglobinegehalte willen verhogen.