Met slechts 3 ingrediÃ«nten maak je de lekkerste, brosse shortbreadkoekjes

Hans Verstraaten is journalist en schrijft elke week over de kleine én grote dingen van zijn leven. Deze week is de collega van Hans helemaal klaar met zijn onhandigheid.

Sinds half maart was ik mijn handen frequent en flink. Dat zorgt ervoor dat mijn handpalmen ernstig uitdrogen. Hét middel daartegen is vaseline, waarvan ik een paar keer per dag een grote hoeveelheid op die handpalmen smeer. Die worden dan uiteraard heel glibberig. Vanochtend had ik mijn handpalmen weer eens flink ingesmeerd en pakte daarna – zonder na te denken, de meeste dingen kun je beter doen m