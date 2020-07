Met dit simpele trucje weet je of olie heet genoeg is om te frituren

Frituren in een pan op het fornuis kan een beetje spannend zijn wanneer je dat niet zo vaak doet, maar dat is nergens voor nodig. Met een simpel trucje kun je namelijk gemakkelijk – en zonder gevaar – de temperatuur meten.

De olie moet voor het frituren heel heet zijn en dat maakt het een beetje spannend. Zeker wanneer je geen keukenthermometer hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld met een stukje brood zien of de temperatuur hoog genoeg is – als het begint te borrelen, is het heet genoeg – maar als je dat niet in huis hebt, is er nog een handig trucje.

Houten lepel

Om te testen of de olie heet genoeg is, kun je ook een houten lepel in de olie steken. Ontstaan er geen bubbels rondom de lepel? Dan is de olie niet heet genoeg. Probeer het wat later nog een keer tot je bubbels in de olie ziet. Dan is het heet genoeg om te beginnen met frituren.

Bron: Delish.com. Beeld: iStock