Deze appeltaart is helemaal veganistisch en maak je in een handomdraai

In bijna ieder baksel zit wel boter, ei of melk. Niet zo fijn als je veganistisch eet. Maar gelukkig zijn er alternatieven die niet alleen onwijs makkelijk zijn, maar ook nog eens nét zo lekker. Zoals dit veganistische appeltaartrecept.

Ook handig als je een veganist op de koffie krijgt.

Advertentie

Crumble

Deze appeltaart maak je in een handomdraai. Het is namelijk een crumble uit de oven, die je zo in elkaar flanst. Voor een crumble voor 6 personen heb je 5 appels nodig, 300 gram suiker, 150 gram bloem, 150 gram plantaardige boter, 2 theelepels kaneel en sinaasappelsap.

Sinaasappelsap

Zoals altijd begin je met het voorverwarmen van de oven. Deze mag op 210 graden. Vervolgens schil je de appels en snijd je ze in kleine stukjes. Pak vervolgens een ovenschaal en verdeel de appels over de bodem. Het voelt misschien wat gek om te doen, maar vervolgens moet je hier sinaasappelsap overheen gieten. Giet dat over de appelpartjes tot ongeveer de helft onder het sap ligt.

Serveren

Dan is het tijd voor het deeg. Meng alle overige ingrediënten tot je een vrij droog deeg hebt. Verkruimel dit deeg over de appelpartjes en klaar ben je. Vervolgens zet je de ovenschaal in de oven en wachten maar. Haal de schaal uit de oven als de bovenkant er mooi goudbruin uitziet en serveer deze crumble lekker warm. Het liefst serveer je er nog een bolletje (veganistisch) vanilleijs bij. Smullen gegarandeerd.