Dankzij dít simpele trucje smaakt je pasta nóg lekkerder

Pasta is misschien een simpel gerecht, maar je kunt er alle kanten mee op. En met déze simpele tip maak je het gerecht nóg lekkerder.

Bolognese, pesto of toch carbonara: je hebt genoeg keuze als je de keuken induikt om een overheerlijke pasta klaar te maken. Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw pasta er bovenuit springt?

Kookvocht

Er is een hele simpele tip die ervoor zorgt dat je saus voller van smaak is. Zo wordt je pasta binnen een paar seconden nóg lekkerder. Het geheim zit ‘m in het pastawater. Ja, het kookvocht dat normaal gesproken gelijk in de gootsteen verdwijnt kun je namelijk heel goed gebruiken voor de rest van het gerecht.

Extra smaak

Pastawater is hét ingrediënt voor een lekkerdere, romiger en smaakvollere pastasaus. Het enige wat je hoeft te doen is het kookvocht gebruiken voor je saus. Tijdens het koken van de pasta komt namelijk zetmeel vrij. Het water zorgt uiteindelijk voor een meer gebonden saus. Bovendien geeft het ook extra smaak aan de pastasaus omdat het water gezouten is.

Goed roeren

Hou daarom 1 kopje pastawater apart en giet daarna de pasta pas af. Wanneer de saus door de pasta mengt, voeg je 1 of 2 lepels pastawater toe. Roer daarna alles voorzichtig door elkaar totdat het goed gemengd is. Eet smakelijk!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock