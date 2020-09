Met dit simpele trucje spettert olijfolie veel minder in de pan

Bak je vlees het liefst in wat olijfolie goudbruin in de pan? Olijfolie spettert vaak erg, waardoor het hele fornuis óf je kleding onder de spetters zit. Er is een simpel trucje om dat te voorkomen.

Vooral extra vierge olijfolie kan flink spetteren wanneer je die verhit in de pan. Deze olie is dan eigenlijk ook het meest geschikt om te gebruiken in koude gerechten. Gewone olijfolie is zuiverder, waardoor je er beter in kunt bakken en hij minder zal spetteren. Gebruik je toch liever extra vierge olijfolie? Dan is er een trucje om spetteren te voorkomen.

Olijfolie spettert in de pan

Niet alleen olie zelf spettert in de pan, ook het vocht in het vlees dat je bakt kan daarvan de oorzaak zijn. Je kunt vlees dus een beetje droogdeppen voor je het bakt. Dit geldt ook voor groente en aardappels. En het grote geheim: door een beetje grof zout aan de olie in de pan toe te voegen, zorg je ervoor dat olijfolie minder spettert.

Zo weet je direct of de olie heet genoeg is om in te bakken:

