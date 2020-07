Met deze trucs maak je sinaasappelsap zónder pers

Met een goed ontbijtje en een glas versgeperste sinaasappelsap on the side creëer je het ultieme zondagochtendgevoel. Heb je geen pers in huis? Geen probleem, want met deze huis-tuin-en-keukentools kun je gewoon je sinaasappels persen.

Zelfgeperste sinaasappelsap is een stuk goedkoper en lekkerder dan uit een pak. Met deze handige hacks pers je de sap zonder sinaasappelpers:

Glas

Voor deze truc heb je alleen een glas met een hoekige onderkant en een schaal nodig. Hiermee zorg je dat je een kliederboel voorkomt. Zet het glas ondersteboven in het midden van de schaal. De hoekige randen van het glas gebruik je als pers. Snijd je sinaasappel doormidden en druk het tegen de randen aan, zodat het sap in de schaal terechtkomt.