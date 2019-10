Er is nu Sinterklaas pindakaas te koop: smeer wat kruidnoten op je brood

Pindakaas is lekker, pepernoten zijn heerlijk: waarom dan niet het beste van twee werelden combineren? Zoiets zullen ze gedacht hebben bij Calvé.

Het pindakaasmerk komt nu namelijk op de proppen met speciale ‘Sinterklaas pindakaas’.

Advertentie

Smikkelen

In de pindakaas zitten – je raadt het al – kruidnootjes. De kruidnoten zijn verwerkt tot een kruimel, waardoor de pindakaas naast smeuïïg ook lekker crunchy is. Tenminste: we hebben het zelf (nog) niet geproefd, maar daar hopen we wel op. Het klinkt in ieder geval als lekker Hollands: pindakaas met pepernoten erin.

De limited edition potten zijn tijdelijk te krijgen bij onder andere Plus, Dirk en Deen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Calvé. Beeld: iStock