Vergeet de chocoladeletter: dit jaar wil je een sinterklaasletter van kroket

Elk jaar is het rond het sinterklaasfeest weer even spannend: welke grappige snack wordt er nú weer bedacht?

Zo bestaan er al letters van kaas of pepernoten met gin-tonic. Je kunt het zo gek nog niet bedenken of het is er. Maar dit jaar is het de eer aan de kroket. Nieuw is namelijk de ‘kroketletter’. Dat is precies wat je denkt dat het is.

Advertentie

Snacken maar

De oer-Hollandse snack wordt door de Croquetten Boutique in Utrecht gemaakt en is vanaf november te krijgen. Je kunt kiezen uit een kroketletter met vlees, een kroket met kaas of een kroket met mokka-hazelnoot. Er bestaat ook een zoete variant, dus, mocht je de gewone chocoladeletter wat saai vinden. Je kunt ‘m zelf in de oven of de airfryer doen.

Ze zijn lekker groot, zeker als je naam begint met een ‘M’ of een ‘W’, dus gezellig delen is wel aan te raden. Of je moet erg veel lekkere trek hebben… Vooruit, dat mag in deze tijd van het jaar.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: iStock