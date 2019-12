Uitvinding van de eeuw: deze siroop laat je water naar rosé smaken

Dat het niet echt verstandig is om de hele dag rosé te drinken, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen, maar wat als we je nu eens zouden vertellen dat je dit voortaan tóch zonder een schuldgevoel kunt doen?

Met de zogeheten ‘Rosé wine drink enhancer’ kun je namelijk je glas water in je lievelingswijn doen veranderen.

Natuurlijke smaken

Dit betekent dat je voortaan de hele dag aan de rosé kunt lurken, zonder dat je daar raar op aangekeken wordt. De ‘Rosé wine drink enhancer’ is gemaakt van ‘natuurlijke smaken met andere natuurlijke smaken’ zo valt er op de verpakking te lezen en is goed voor zo’n 24 glazen wijn. O, en het goedje is ook nog eens suikervrij!

Beschikbaar

Klinkt als een droom toch? Helaas moet je voor dit flesje wel even de oceaan oversteken: de siroop is namelijk vooralsnog alleen te vinden in de Amerikaanse supermarkt Walmart. Het is namelijk één van de non-alcoholische toevoegingen aan het Great Value-huismerk van de supermarkt.

