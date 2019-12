Slagroom mislukt? Dít is waarschijnlijk fout gegaan (en zo los je het op)

Een verse toef slagroom maakt alles nét iets lekkerder. Helaas is het kloppen van slagroom niet altijd even gemakkelijk. Of die nu te slap of te stijf is, soms weet je gewoon niet wat er is misgegaan en hoe je dit kunt oplossen.

Daarom hier een paar handige tips!

Slappe room

Krijg je je room maar niet dikker of heb je juist het idee dat-ie tijdens het kloppen alleen maar nog dunner wordt? Dan is je room waarschijnlijk te warm. De temperatuur van je room is namelijk één van de belangrijkste dingen als je deze mooi wilt stijfkloppen. Zorg ervoor dat niet alleen je slagroom zelf goed koud is, maar ook het kommetje waar je deze in klopt. Koel ‘m bijvoorbeeld even af met koud water, ijs óf zet ‘m even in de vriezer.

Hoe sneller, hoe beter

Ook is het belangrijk dat je snel bent met het kloppen. Hoe sneller je klopt, hoe meer lucht er in je room komt waardoor je room geen kans krijgt om op te warmen. Als je geen mixer hebt, maar ook geen zin hebt om jezelf gek te kloppen, kun je de slagroom tussendoor even in de koelkast zetten om af te koelen. Gebruik je een machine? Begin dan niet meteen met de hoogste stand, zo sla je de lucht er juist uit en dat wil je natuurlijk niet.

Stijve room

Heb je je slagroom tot boter geklopt? Dan is er helaas geen weg meer terug. Maar geen paniek: je slagroom zal even lekker smaken én je kunt de stijve room juist goed gebruiken om een mooie boterlaag op een cake of taart aan te brengen.

Bron: Elle eten. Beeld: iStock