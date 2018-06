Dit slanke alternatief op de knakworst koop je binnenkort gewoon in de winkel

De ‘knakwortel’ is de winnaar van de jaarlijkse innovatiewedstrijd van Albert Heijn. Dit is de veganistische variant op de – je raadt het vast al – knakworst. Het ‘worstje’ wordt hoofdzakelijk gemaakt van bospeentjes en is gemarineerd in gerookte specerijen en kruiden.

Mensen die geen vlees eten, zijn toch vooral aangewezen op groente en fruit. En dat is best lastig als je eigenlijk helemaal niet van groente houdt, zoals ondernemer Valerie. Daarom bedacht haar vriend Koen de knakwortel, een 100 procent plantaardig worstje dat helemaal niet naar groente smaakt. Het moet dé imagoverandering van groente betekenen en een uitkomst voor alle vegetariërs en veganisten zijn.

Samenwerking

Loopt het water je al in de mond? Dan hebben we goed nieuws: niet alleen hebben ondernemers Koen en Valerie met de winst 125 duizend euro in de wacht gesleept om hun bedrijf te laten groeien, ook neemt Albert Heijn het product op in het assortiment. De Appie gaat een jaar lang een samenwerking aan met Knakwortel.

Vanaf maandag 11 juni ligt Knakwortel in de AH XL op het Gelderlandplein in Amsterdam. Maar niet getreurd: Knakwortel belooft ons dat er snel meer vestigingen zullen volgen.

Bron: Knakwortel en Albert Heijn Beeld: Knakwortel Instagram