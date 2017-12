Slapeloze nachten? Dít drankje brengt je zo naar dromenland

Wie kreeg als kind niet een kopje warme melk als je niet kon slapen? ‘Moon milk’ is een soort warme melk 2.0. Het is lekker, dankzij alle kruiden heel gezond, maar het belangrijkst van alles: je slaapt er heerlijk op.

Als je gevoelig bent voor lactose, kun je de melk vervangen voor bijvoorbeeld amandelmelk. Het geheime ingrediënt van dit magische drankje zijn adaptogenen. Klinkt heel geheimzinnig, maar in de Chinese geneeskunde wordt al jaren van deze kruiden gebruik gemaakt. Dit zijn kruidensupplementen die komen in de vorm van poeders en capsules. Adaptogenen helpen je helder nadenken, werken stressverlagend en versterken het immuunsysteem. De kokosolie of ghee in het drankje zorgt ervoor dat je de kruiden beter kan opnemen.

Slaapmutsje

Voorbeelden van adaptogenen zijn macapoeder, ginseng en rozenwortel. Verder heb je voor deze moon milk flink wat kruiden nodig, maar als je die eenmaal in huis hebt, heb je iedere avond binnen een paar minuten een slaapmutsje op tafel gezet. Wat je verder nodig hebt:

Een kopje melk of ongezoete plantaardige melk

Een halve theelepel kaneel

Een halve theelepel kurkuma

1/4 theelepel adoptgenen (zoals dus bijv. macapoeder, gingseng of rozenwortel)

2 snufjes kardemom

een snufje gember (optioneel)

een snufje nootmuskaat

zwarte peper

1 theelepel kokosolie of ghee

1 theelepel honing (rauw)

Het enige wat je dan nog nodig hebt is een warm dekentje en een lekker boek. Slaap lekker!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bon Appetit. Beeld: iStock